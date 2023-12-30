В ноябре наставник "альбиселесте" шокировал своим заявление о том, что задумался покинуть свой пост из-за большой усталости и напряжения.

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Согласно информации AS, Лионель Скалони продолжит свою работу со сборной Аргентины. 45-летний тренер уже готовится к Кубку Америки, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года. Тренерский штаб сейчас подыскивает тренировочные площадки в Атланте, Нью-Джерси, Майами и Техасе и занимается организацией материально-технического обеспечения турнира.

Действующее соглашение Лионеля Скалони со сборной Аргентины рассчитано до 31 декабря 2026 года. Аргентинский специалист – один из самых успешных тренеров команды. Скалони во главе "альбиселесте" завоевал два трофея – Кубок Америки в 2021 году и Кубок чемпионов мира в 2022 году.

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