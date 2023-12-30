У листопаді наставник "альбіселесте" шокував своєю заявою про те, що задумався покинути зібрну через велику втому та напругу.

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Згідно з інформацією AS, Ліонель Скалоні продовжить свою роботу зі збірною Аргентини. 45-річний тренер вже готується до Кубка Америки, який пройде в США з 20 червня по 14 липня 2024 року. Тренерський штаб наразі підшуковує тренувальні майданчики в Атланті, Нью-Джерсі, Маямі та Техасі й займається організацією матеріально-технічного забезпечення турніру.

Чинна угода Ліонеля Скалоні зі збірною Аргентини розрахована до 31 грудня 2026 року. Аргентинський фахівець – один з найуспішніших тренерів команди. Скалоні на чолі "альбіселесте" здобув два трофеї – Кубок Америки у 2021 році та Кубок світу у 2022 році.

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