Нападающий Интера Майами и Лионель Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине.

В среду, 20 декабря, Месси в Буэнос-Айресе получил награду "Золотая Олимпия-2023". Она присуждается Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса. Об этом информирует TyC Sports.

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Месси был признан лучшим аргентинским спортсменом среди мужчин в четвертый раз. Также он получил приз лучшему футболисту года. Сообщается, что награду лучшей аргентинской спортсменке получила бегунья Белен Касетта, установившая рекорд Южной Америки по бегу на 3000 метров с препятствиями.

Напомним, что в 2023 году Месси восьмой раз в карьере выиграл "Золотой мяч".

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