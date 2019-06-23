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Скалони назвал Катар тяжелым соперником – он может выбить сборную Аргентины с Копа Америка-2019

13:13 24 Читати українською
Скалони назвал Катар тяжелым соперником – он может выбить сборную Аргентины с Копа Америка-2019
Лионель Скалоні / Фото AFA

Наставник "альбиселесте" поделился мыслями относительно решающего противостояния в группе В.

 

"Мы тщательно готовимся к матчу. Нужно перевернуть страницу прошлых игр, осознавая ошибки и принимая преимущества, которые у нас были.

"Было бы безумием не выйти из группы", – Месси прокомментировал провальный старт Аргентины на Копа Америка

Если мы выиграем, то окажемся в следующем раунде – вот что имеет значение. Единственное, в чем я не могу винить игроков – это отсутствие характера.

"Футболку сборной нужно чувствовать, выродки", – Марадона уничтожил Аргентину за провальный старт на Копа Америка

Катар – тяжелый соперник, они выиграли Кубок Азии. У них есть тренер, который ставит хороший футбол. Непростая команда, у них даже больше шансов на выход в следующий раунд", – заявил Скалони в предматчевой комментарии официальному сайту АФА.

Напомним, аргентинцев в последнем матче группы В устроит только победа.

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Мир Катар Катар Аргентина Аргентина Лионель Скалони Лионель Скалони Копа Америка-2019 Катар - Аргентина
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