Скалони назвал Катар тяжелым соперником – он может выбить сборную Аргентины с Копа Америка-2019

Наставник "альбиселесте" поделился мыслями относительно решающего противостояния в группе В.

"Мы тщательно готовимся к матчу. Нужно перевернуть страницу прошлых игр, осознавая ошибки и принимая преимущества, которые у нас были.

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Если мы выиграем, то окажемся в следующем раунде – вот что имеет значение. Единственное, в чем я не могу винить игроков – это отсутствие характера.

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Катар – тяжелый соперник, они выиграли Кубок Азии. У них есть тренер, который ставит хороший футбол. Непростая команда, у них даже больше шансов на выход в следующий раунд", – заявил Скалони в предматчевой комментарии официальному сайту АФА.

Напомним, аргентинцев в последнем матче группы В устроит только победа.