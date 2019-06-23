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Скалоні назвав Катар важким суперником – він може вибити збірну Аргентини з Копа Амеріка-2019

13:13 81 Читать на русском
Скалоні назвав Катар важким суперником – він може вибити збірну Аргентини з Копа Амеріка-2019
Ліонель Скалоні / Фото AFA

Керманич "альбіселесте" поділився думками щодо вирішального протистояння в групі В.

 

"Ми ретельно готуємося до матчу. Потрібно перевернути сторінку минулих ігор, усвідомлюючи помилки і приймаючи переваги, які у нас були.

"Було б божевіллям не вийти з групи", – Мессі прокоментував провальний старт Аргентини на Копа Амеріка

Якщо ми виграємо, то опинимося в наступному раунді – ось що має значення. Єдине, в чому я не можу звинувачувати гравців – це відсутність характеру.

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Катар – важкий суперник, вони виграли Кубок Азії. У них є тренер, який ставить хороший футбол. Непроста команда, у них навіть більше шансів на вихід в наступний раунд", – заявив Скалоні в передматчевому коментарі офіційному сайту АФА.

Нагадаємо, аргентинців в останньому матчі групи В влаштує тільки перемога.

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Світ Катар Катар Аргентина Аргентина Ліонель Скалоні Ліонель Скалоні Копа Амеріка-2019 Катар - Аргентина
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