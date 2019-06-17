"Футболку сборной нужно чувствовать, выродки", – Марадона уничтожил Аргентину за провальный старт на Копа Америка

Бывший нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал "альбиселесте" за неудачный старт на Копа Америка-2019. Напомним, Аргентина в первом туре проиграла Колумбии (0:2).

После стартового тура Аргентина замыкает турнирную таблицу группы B. У Месси и компании 0 очков, Катар и Парагвай набрали по одному, у Колумбии – 3 пункта.

"Нынешнюю сборную Аргентины может победить даже Тонга (крошечное государство-архипелаг в Тихом океане – прим. "Футбол 24"). Когда мы играли, то создавали престиж команды, но от него ничего не осталось.

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Футболку своей национальной сборной нужно чувствовать, выродки", – цитирует Марадону TYC Sports.

Напомним, недавно 58-летний Марадона покинул Дорадос, в котором работал главным тренером, из-за серьезных проблем со здоровьем.

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