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"Футболку сборной нужно чувствовать, выродки", – Марадона уничтожил Аргентину за провальный старт на Копа Америка

15:48 151 Читати українською
"Футболку сборной нужно чувствовать, выродки", – Марадона уничтожил Аргентину за провальный старт на Копа Америка
Диего Марадона / AS

Бывший нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал "альбиселесте" за неудачный старт на Копа Америка-2019. Напомним, Аргентина в первом туре проиграла Колумбии (0:2).

 

После стартового тура Аргентина замыкает турнирную таблицу группы B. У Месси и компании 0 очков, Катар и Парагвай набрали по одному, у Колумбии – 3 пункта.

"Нынешнюю сборную Аргентины может победить даже Тонга (крошечное государство-архипелаг в Тихом океане – прим. "Футбол 24"). Когда мы играли, то создавали престиж команды, но от него ничего не осталось.

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Футболку своей национальной сборной нужно чувствовать, выродки", – цитирует Марадону TYC Sports.

Напомним, недавно 58-летний Марадона покинул Дорадос, в котором работал главным тренером, из-за серьезных проблем со здоровьем.

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Копа Америка-2019 Копа Америка Копа Америка-2019 Аргентина Аргентина Аргентина - Колумбия Диего Марадона Диего Марадона Мир
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