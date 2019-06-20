toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДАРИО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

"Было бы безумием не выйти из группы", – Месси прокомментировал провальный старт Аргентины на Копа Америка

10:31 131 Читати українською
"Было бы безумием не выйти из группы", – Месси прокомментировал провальный старт Аргентины на Копа Америка
Лионель Месси / Marca

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о неудачных выступлениях команды на Копа Америка.

 

"Мы находимся в сложной ситуации, есть много молодых людей, которые никогда не проходили через такое, но мы должны быстро поднять голову и думать о себе.

Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – еще одно фиаско Месси и Ко

Мы должны обыграть Катар, чтобы претендовать на выход из группы, мы будем стараться продолжать совершенствоваться, искать командную игру, искать производительность.

Мы играли хорошо в первые 15 минут, владели мячом и имели четкую идею, хотя и не создавали опасных моментов. После того, как Парагвай забил, мы начали нервничать.

Аргентина – Парагвай – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы знали, что играть на Копа Америка не будет легко. Сейчас уже нельзя одержать победу только потому, что у тебя больше авторитет. Нужно делать все очень хорошо, чтобы одержать лучшие результаты. Было бы безумием не выйти из группы", – цитирует Месси Marca.

Напомним, после 2-х раундов группового этапа сборная Аргентины завоевала лишь одно очко (поражение от Колумбии и ничья с Парагваем) и имеет высокие шансы не выйти из группы.

blog_ava
Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – еще одно фиаско Месси и Ко
08:30
387
Теги
Копа Америка Копа Америка-2019 Мир Аргентина Аргентина Лионель Месси Лионель Месси Аргентина - Парагвай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д
    Німеччина — 19 июнь342 Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д
13
час
:
47
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук