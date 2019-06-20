"Было бы безумием не выйти из группы", – Месси прокомментировал провальный старт Аргентины на Копа Америка

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о неудачных выступлениях команды на Копа Америка.

"Мы находимся в сложной ситуации, есть много молодых людей, которые никогда не проходили через такое, но мы должны быстро поднять голову и думать о себе.

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Мы должны обыграть Катар, чтобы претендовать на выход из группы, мы будем стараться продолжать совершенствоваться, искать командную игру, искать производительность.

Мы играли хорошо в первые 15 минут, владели мячом и имели четкую идею, хотя и не создавали опасных моментов. После того, как Парагвай забил, мы начали нервничать.

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Мы знали, что играть на Копа Америка не будет легко. Сейчас уже нельзя одержать победу только потому, что у тебя больше авторитет. Нужно делать все очень хорошо, чтобы одержать лучшие результаты. Было бы безумием не выйти из группы", – цитирует Месси Marca.

Напомним, после 2-х раундов группового этапа сборная Аргентины завоевала лишь одно очко (поражение от Колумбии и ничья с Парагваем) и имеет высокие шансы не выйти из группы.