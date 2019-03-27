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Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины

16:41 13 Читати українською
Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины
Мауро Икарди / ESPN

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не исключил вероятность возвращения в национальную команду нападающего Интера Икарди.

"Мне понравилась игра Лаутаро Мартинеса, но он является не единственным нашим вариантом. У нас также есть варианты с Агуэро, Икарди и Бенедетто в центре нападения. Каждый из них имеет шанс сыграть на Кубке Южной Америки в Бразилии", – приводит слова Скалони Ole.

Икарди вернулся к тренировкам с Интером впервые после лишения капитанской повязки

Напомним, что 26-летний Икарди пропустил Чемпионат мира-2018 из-за конфликта с Месси. На днях форвард вернулся к тренировкам с основой Интера после 40-дневного простоя.

"Они не заслуживают надевать футболку сборной Аргентины", – Марадона резко высказался в адрес игроков "альбиселестес"

В текущем сезоне Икарди сыграл за Интер в 28 матчах и отметился забил 15 голов и трижды ассистировал партнерам.

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