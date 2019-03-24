"Они не заслуживают надевать футболку сборной Аргентины", – Марадона резко высказался в адрес игроков "альбиселестес"

Легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона откровенно раскритиковал национальную команду после позорного поражения с Венесуэлой (1:3).

"Не смотрел матч сборной Аргентины, я не смотрю ужасы. Глупые люди, которые управляют национальной командой, думали, что они обыграют Венесуэлу? Это хорошая сборная.

Аргентина – Венесуэла – 1:3 – видео голов и обзор матча

Аргентина вышла через окно, даже не дверь, ведь предают и лгут людям все время. Мне жаль, но они не будут выигрывать матчи.

Я чувствую себя аргентинцем, но также чувствую, что с другими тренерами, как Руджери, Батиста, Пумпидо, Каниджа, ситуация была бы совсем другая.

Эта команда не заслуживает футболок сборной. Они понятия не имеют, что делать, и мне жаль людей, которые продолжают верить этим лжецам, и игроков, которые должны с этим смириться.

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Месси не должен обращать внимание на критику. Это не его вина. Он в плохой и неорганизованной команде, которая всегда зависит от него. Он невероятный и экстраординарный игрок, ему уже никому ничего доказывать не надо", – цитирует Марадону Mundo Albiceleste.