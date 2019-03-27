Скалоні: Ікарді може повернутись до збірної Аргентини

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не виключив ймовірність повернення в національну команду нападника Інтера Мауро Ікарді.

"Мені сподобалась гра Лаутаро Мартінеса, але він є не єдиним нашим варіантом. У нас також є варіанти з Агуеро, Ікарді і Бенедетто в центрі нападу. Кожен з них має шанс зіграти на Кубку Південної Америки в Бразилії", – наводить слова Скалоні Ole.

Ікарді повернувся до тренувань з Інтером вперше після позбавлення капітанської пов'язки

Нагадаємо, що 26-річний Мауро Ікарді пропустив Чемпіонат світу-2018 через конфлікт з Мессі. На днях форвард повернувся до тренувань з основою Інтера після 40-денного простою.

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В поточному сезоні Ікарді зіграв за Інтер у 28 матчах і відзначився забив 15 голів та тричі асистував партнерам.