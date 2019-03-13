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СК Днепр-1 дозаявил 4-х новичков

14:25 110 Читати українською
СК Днепр-1 дозаявил 4-х новичков
СК Дніпро-1 / Униан

Нападающие Вадим Яворский и Олег Кожушко, а также еще 2 воспитанника подписали контракты с СК Днепр-1.

Вадим Яворский и Олег Кожушко стали новичками СК Днепр-1, подписав контракты до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

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Кроме того, в заявку основного состава попали и два воспитанника днепровской Академии 2002 года рождения, игроки юношеской сборной Украины это полузащитник Арсений Батагов и нападающий Валентин Рубчинский.

Теперь полный состав команды на весеннюю часть сезона выглядит следующим образом:

Вратари: 31. Андрей Клищук, 33. Валерий Юрчук, 81. Виктор Бабичин.

Защитники: 2. Александр Сафронов, 5. Владислав Шаповал, 8. Владимир Полевой, 9.Юрий Романюк, 10. Юрий Бровченко, 14. Кирилл Зайков, 15. Сергей Логинов, 22. Сергей Чеботаев, 28. Зураб Очигава, 71. Максим Лопыренок.

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Полузащитники: 4. Сергей Кравченко, 18. Олександр Снежко, 21. Игор Загальский, 23. Сергей Панасенко, 25. Игор Когут, 29. Александр Назаренко, 44. Арсений Батагов, 98. Иван Литвиненко, 99. Олександр Беляев.

Форварды: 7.Кирилл Ховайко, 11. Вадим Яворский, 17. Орест Кузык, 20. Станислав Кулиш, 38. Олег Кожушко, 45.Валентин Рубчинский, 77. Алексей Чичиков, 87. Камиль Хучбаров.

Теги
Вадим Яворский Вадим Яворский Первая лига Олег Кожушко Олег Кожушко СК Днепр-1 СК Днепр-1
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