СК Днепр-1 дозаявил 4-х новичков

Нападающие Вадим Яворский и Олег Кожушко, а также еще 2 воспитанника подписали контракты с СК Днепр-1.

Вадим Яворский и Олег Кожушко стали новичками СК Днепр-1, подписав контракты до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

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Кроме того, в заявку основного состава попали и два воспитанника днепровской Академии 2002 года рождения, игроки юношеской сборной Украины – это полузащитник Арсений Батагов и нападающий Валентин Рубчинский.



Теперь полный состав команды на весеннюю часть сезона выглядит следующим образом:

Вратари: 31. Андрей Клищук, 33. Валерий Юрчук, 81. Виктор Бабичин.

Защитники: 2. Александр Сафронов, 5. Владислав Шаповал, 8. Владимир Полевой, 9.Юрий Романюк, 10. Юрий Бровченко, 14. Кирилл Зайков, 15. Сергей Логинов, 22. Сергей Чеботаев, 28. Зураб Очигава, 71. Максим Лопыренок.

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Полузащитники: 4. Сергей Кравченко, 18. Олександр Снежко, 21. Игор Загальский, 23. Сергей Панасенко, 25. Игор Когут, 29. Александр Назаренко, 44. Арсений Батагов, 98. Иван Литвиненко, 99. Олександр Беляев.

Форварды: 7.Кирилл Ховайко, 11. Вадим Яворский, 17. Орест Кузык, 20. Станислав Кулиш, 38. Олег Кожушко, 45.Валентин Рубчинский, 77. Алексей Чичиков, 87. Камиль Хучбаров.