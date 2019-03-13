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СК Дніпро-1 дозаявив 4-х новачків

14:25 96 Читать на русском
СК Дніпро-1 дозаявив 4-х новачків
СК Дніпро-1 / Уніан

Нападники Вадим Яворський та Олег Кожушко та ще 2 вихованці підписали контракти з СК Дніпро-1.

Вадим Яворський та Олег Кожушко стали новачками СК Дніпро-1, підписавши контракти до завершення цього сезону, повідомляє прес-служба команди.

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Крім того, до заявки основного складу потрапили і два вихованця дніпровської Академії 2002 року народження, гравці юнацької збірної України – це півзахисник Арсеній Батагов та нападник Валентин Рубчинський.

Відтепер повний склад команди на весняну частину сезону виглядає таким чином:

Воротарі: 31. Андрій Кліщук, 33. Валерій Юрчук, 81. Віктор Бабічин.

Захисники: 2. Олександр Сафронов, 5. Владислав Шаповал, 8. Володимир Польовий, 9.Юрій Романюк, 10. Юрій Бровченко, 14. Кирило Зайков, 15. Сергій Логінов, 22. Сергій Чеботаєв, 28. Зураб Очігава, 71. Максим Лопирьонок.

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Півзахисники: 4. Сергій Кравченко, 18. Олександр Сніжко, 21. Ігор Загальський, 23. Сергій Панасенко, 25. Ігор Когут, 29. Олександр Назаренко, 44. Арсеній Батагов, 98. Іван Литвиненко, 99. Олександр Бєляєв.

Форварди: 7.Кирило Ховайко, 11. Вадим Яворський, 17. Орест Кузик, 20. Станіслав Куліш, 38. Олег Кожушко, 45.Валентин Рубчинський, 77. Олексій Чичиков, 87. Каміль Хучбаров.

Теги
Вадим Яворський Вадим Яворський Перша ліга Олег Кожушко Олег Кожушко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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