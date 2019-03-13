СК Дніпро-1 дозаявив 4-х новачків

Нападники Вадим Яворський та Олег Кожушко та ще 2 вихованці підписали контракти з СК Дніпро-1.

Вадим Яворський та Олег Кожушко стали новачками СК Дніпро-1, підписавши контракти до завершення цього сезону, повідомляє прес-служба команди.

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Крім того, до заявки основного складу потрапили і два вихованця дніпровської Академії 2002 року народження, гравці юнацької збірної України – це півзахисник Арсеній Батагов та нападник Валентин Рубчинський.

Відтепер повний склад команди на весняну частину сезону виглядає таким чином:

Воротарі: 31. Андрій Кліщук, 33. Валерій Юрчук, 81. Віктор Бабічин.

Захисники: 2. Олександр Сафронов, 5. Владислав Шаповал, 8. Володимир Польовий, 9.Юрій Романюк, 10. Юрій Бровченко, 14. Кирило Зайков, 15. Сергій Логінов, 22. Сергій Чеботаєв, 28. Зураб Очігава, 71. Максим Лопирьонок.

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Півзахисники: 4. Сергій Кравченко, 18. Олександр Сніжко, 21. Ігор Загальський, 23. Сергій Панасенко, 25. Ігор Когут, 29. Олександр Назаренко, 44. Арсеній Батагов, 98. Іван Литвиненко, 99. Олександр Бєляєв.

Форварди: 7.Кирило Ховайко, 11. Вадим Яворський, 17. Орест Кузик, 20. Станіслав Куліш, 38. Олег Кожушко, 45.Валентин Рубчинський, 77. Олексій Чичиков, 87. Каміль Хучбаров.