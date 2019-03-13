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ПФЛ объявила даты проведения матчей 19-го тура Первой лиги

13:14 17 Читати українською
ПФЛ объявила даты проведения матчей 19-го тура Первой лиги
Металлист 1925 – СК Днепр-1 / Металлист 1925

ПФЛ определилась с новыми датами проведения матчей 19-го тура Первой лиги.

Игра Николаев Ингулец состоится на стадионе СК "Парк Победы", поскольку проводится реконструкция Центрального городского стадиона города Николаева. Также матч 28-го тура Первой лиги с участием николаевцев будет перенесено с 9-го мая на 2-е апреля. Причина 11-го мая будет сыгран перенесенный матч 18-го тура Балканы Николаев, информирует пресс-служба ПФЛ.

Календарь 19-го туру Первой лиги:

22 марта – Николаев – Ингулец;

23 марта – Колос – Прикарпатье;

23 марта – Рух – Балканы – 23 березня;

23 марта – Зирка – Оболонь-Бровар;

23 марта – Металлист 1925 – СК Днепр-1;

23 марта – Агробизнес – Сумы;

23 марта – Волынь – Авангард.

Теги
Николаев Николаев Первая лига ПФЛ
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