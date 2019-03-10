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Кравченко: Матч против Металлиста 1925 будет решающим

17:33 13 Читати українською
Кравченко: Матч против Металлиста 1925 будет решающим
Сергей Кравченко / СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Всю зиму ждем на старт второй части чемпионата. Матч против Металлиста 1925 очень важен. Результат будет определяющим. Отрыв может увеличится или уменьшиться до минимума. Игра покажет", – цитирует Кравченко сайт каналов Футбол 1/2.

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Металлист 1925 и СК Днепр-1 встретятся в Харькове сразу после возобновления сезона в Первой лиге. Базовая дата проведения – 23 марта.

Теги
Сергей Кравченко Сергей Кравченко Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925 СК Днепр-1 СК Днепр-1
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