Кравченко: Матч против Металлиста 1925 будет решающим

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Всю зиму ждем на старт второй части чемпионата. Матч против Металлиста 1925 очень важен. Результат будет определяющим. Отрыв может увеличится или уменьшиться до минимума. Игра покажет", – цитирует Кравченко сайт каналов Футбол 1/2.

Екс-динамівець як Макгрегор – він веде в Лігу чемпіонів скромну іспанську сенсацію, яка вже не асоціюється з порно

Металлист 1925 и СК Днепр-1 встретятся в Харькове сразу после возобновления сезона в Первой лиге. Базовая дата проведения – 23 марта.