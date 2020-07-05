СК Днепр-1 на выезде уверенно победил Олимпик и прервал свою безвыигрышную серию

В матче 29-го тура чемпионата Украины Олимпик на своем поле уступил СК Днепр-1 (0:2). Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Лидер второй шестерки СК Днепр-1 только на один балл опережал своего главного конкурента – Мариуполь – в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Александра Бабича в последних четырех матчах набрали неплохой ход, ни разу не проиграв. Зато днепряне, уступив дважды подряд, не имели права на осечку. Их сегодняшний соперник – Олимпик – также уверенно набирал очки после рестарта сезона, проиграв лишь раз именно СК Днепр-1. Дончане перед поединком занимали десятую строчку, однако имели две игры в запасе и по потерянным очкам были от Мариуполя на расстоянии одной победы. Поэтому борьба обещала быть жаркой.

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Уже на первой минуте мог отличиться Владислав Супряга, однако после прострела не смог попасть по мячу. Но через мгновение чемпион мира исправился и вывел свою команду вперед. Получив мяч после вбрасывания из-за боковой, Алексей Хобленко пробросил на Супрягу и тот, приняв передачу спиной, результативно пробил в дальний от голкипера угол ворот. Гости не остановились и продолжили давить на ворота Андрея Чекотуна, в штрафной которого возникла буквально паника. Лишь ценой нарушений удавалось сдерживать днепрян.

На 10-й минуте Чекотун впервые по-настоящему выручил команду, вытянув круглого из-под перекладины после удара со стандарта Дмитрия Коркишко. В середине тайма Сергей Логинов после навеса со штрафного от Коркишко пробил выше ворот. В конце тайма Супряга упустил прекрасную возможность удвоить счет: после паса от экс-"карпатовца" Франциско Ди Франко Хобленко вывел Владислава один на один, но тот попал в голкипера.

После отдыха еще один шанс упустил Коркишко – после его выстрела головой Вербный выбил сферу почти с линии ворот. А на 64-й минуте Сергей Булеца, который только что появился на поле, мастерски исполнил штрафной удар и увеличил счет в матче.

Впоследствии Супряга третий раз вышел один на один и снова не смог переиграть голкипера. Свой шанс упустил и Максим Тейшейра: на 78-й минуте он пробил в считанных сантиментрах над перекладиной. В конце матча Захедитабар Шахаб головой замкнул навес выше ворот.

Победа принесла днепрянам 37 очков и закрепила на седьмой строчке, Олимпик с 24 пунктами остался десятым.

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