Полузащитник луганчан Владислав Кочергин может попробовать свои силы в европейском чемпионате.

Арминия стремится усилиться 25-летним украинцем, утверждает Fanday . Немцы попытаются договориться о трансфере с Зарей уже зимой.

Металлист не планировал подписывать Кочергина.

Если общего языка не удастся найти, то Кочергин переедет в Германию летом на правах свободного агента, ведь завершится его контракт с луганчанами. Клуб из Билефельда предлагает Владиславу лучшие условия, чем украинский клуб.

Впрочем, как отмечает источник, деньги не будут играть важную роль в переходе, ведь хавбек Зари уже давно хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

Владислав является воспитанником Днепра, а за луганчан выступает с 2017-го. В последний раз на футбольное поле он выходил 3 октября. Затем руководство отправило его в дубль, ведь он отказался продолжать сотрудничество.

К слову, Арминия после 17 туров расположилась на предпоследней строчке турнирной таблицы Бундеслиги, на два пункта отставая от спасительной позиции.

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