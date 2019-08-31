СК Днепр-1 вырвал победу над Колосом в дерби новичков УПЛ

СК Днепр-1 обыграл Колос в матче 6-го тура чемпионата Украиины. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Команды, которые еще в прошлом сезоне выступали в Первой лиге, не затерялись в УПЛ. В стартовых 5 турах СК Днепр-1 набрал 5 пунктов. Колос сумел начать сезон еще успешнее – 7 очков.

С первых минут матча днепряне на правах хозяев действовали острее, больше контролировали мяч и создавали возможностей. На 9-й минуте Сергей Булеца опасно пробивал из-за пределов штрафной, но Евгений Волынец мяч парировал. Добивал Александр Назаренко – мимо ворот.

Колос тоже не забывал отвечать на атаки соперника и на 18-й минуте открыл счет. Александр Филиппов промчался по левому флангу и выполнил передачу в штрафную на Евгения Морозко, а тот в касание левой ногой точно пробил в ближний угол.

Пропущенный гол погнал команду Дмитрия Михайленко вперед. Однако добраться до владений гостей было крайне трудно. Лучшая возможность восстановить равновесие еще до перерыва была у Чижова, но с его ударом издалека справился голкипер.

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Второй тайм снова начался с атак СК Днепр-1, которые довольно быстро дали результат. На 59-й минуте Александр Назаренко после прострела с левого фланга лучше всех разобрался в ситуации и, опередив защитников Колоса, отправил мяч в ворота.

Остаток матча обе команды провели, пытаясь одержать победу. Однако в атакующих действиях было много брака.Вырвать победу днепряне сумели лишь за мгновение до финального свистка. Игорь Когут получит достаточно простроить в штрафной и точным ударом установил окончательный счет – 2:1.

Таким образом СК Днепр-1 набрал 8 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице. У Колоса осталось 7 пунктов и 8 строчка.