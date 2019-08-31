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УПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа

12:44 66 Читати українською
УПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
Виктор Скрипник (слева) / ФК Заря

УПЛ опубликовала список кандидатов, которые могут получить звание лучшего игрока и тренера августа. Среди претендентов есть неожиданности.

УПЛ на своем официальном сайте начала голосования на звание лучшего игрока и тренера августа. Отдать голос за своих фаворитов можно по ссылке.

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На звание лучшего тренера претендуют: Луиш Каштру (Шахтер), Виктор Скрипник (Зоря), Александр Рябоконь (Десна) и Виталий Косовский (Ворскла).

Среди претендентов на звание лучшего игрока: Тайсон (Шахтер), Виталий Буяльский (Динамо, Назарий Русин (Зоря), Кирилл Ковалец (Александрия), Игорь Пердута (Ворскла) – все они были лучшими в каждом из туров. Также к ним добавили Дениса Фаворова, Александра Филиппова (оба – Десна), Алана Патрика (Шахтер).

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