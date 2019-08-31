СК Дніпро-1 вирвав перемогу над Колосом в дербі новачків УПЛ

СК Дніпро-1 обіграв Колос у матчі 6-го туру чемпіонату Україїни. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Команди, які ще минулого сезону виступали у Першій лізі, не загубилися в УПЛ. У стартових 5 турах СК Дніпро-1 набрав 5 пунктів. Колос зумів розпочати сезон ще успішніше – 7 очок.

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З перших хвилин матчу дніпряни на правах господаря діяли гостріше, більше контролювали м'яч і створювали нагод. На 9-й хвилині Сергій Булеца небезпечно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Євген Волинець м'яч парирував. Добивав Олександр Назаренко – повз ворота.

Колос і собі не забував відповідати на атаки суперника і на 18-й хвилині відкрив рахунок. Олександр Філіппов промчав лівим флангом і виконав передачу в штрафний майданчик на Євгена Морозка, а той в дотик лівою ногою точно пробив в ближній кут.

Пропущений гол погнав команду Дмитра Михайленка вперед. Однак дістатися до володінь гостей було вкрай важко. Найкраща нагода відновити рівновагу ще до перерви була у Чижова, але з його ударом здалеку впорався голкіпер.

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Другий тайм знову розпочався з атак СК Дніпро-1, які доволі швидко дали результат. На 59-й хвилині Олександр Назаренко після прострілу з лівого флангу найкраще розібрався у ситуації і, випередивши захисників Колоса, відправив м'яч у ворота.

Залишок матчу обидві команди провели, намагаючись здобути перемогу. Однак в атакувальних діях було чимало браку. Вирвати перемогу дніпряни зуміли лише за мить до фінального свистка. Ігор Когут отрима достатньо простроу у штрафному майданчику і точним ударом встановив остаточний рахунок – 2:1.

Таким чином СК Дніпро-1 набрав 8 очок і піднявся на 5 місце в турнірній таблиці. У Колоса залишилося 7 пунктів і 8 сходинка.