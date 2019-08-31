Александрия на выезде удержала минимальную победу над Ворсклой

Александрия в рамках 6-го тура УПЛ переиграла Ворсклу благодаря голу Дмитрия Шастала (0:1).

Первая половина дебютного тайма прошла в позиционной борьбе без особой остроты. Команды поочерёдно держали инициативу и мяч, но в креативном плане всё крутилось вокруг многочисленных кроссов в штрафную и попыток поймать соперника на контратаке. Несколько лучше последний компонент давался Александрии, которая агресивно прессинговала, но ничего интереснее удар Шастала головой после подачи со стандарта на 8-й минуте гости не создали – да и тот прошёл из офсайда.

У нападающих Ворсклы не было и того, а вот защитники выводов с момента Шастала не сделали. Как следствие, после углового на 23-й минуте Дмитрий открыл счёт; он оказался первым на добивании при замыкании Третьякова с близкого расстояния – 0:1. Через четыре минуты александрийцы могли удвоить своё преимущество, наказав полтавчан за ошибку Мартыненко, однако Банада при выходе один на один с голкипером не смог его переиграть. Кроме того, на 33-й минуте с дальней дистанции выстрелил Задерака, но мяч прошёл чуть выше ворот.

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После этого игра снова переместилась в центр поля. Моменты практически исчезли, футболисты стали много фолить, а единственную возможность отличиться создали гости аж на 45-й минуте – это Банада пытался пяткой замкнуть прострел с правого фланга, но его накрыли защитники. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Александрии.

На старте второго тайма команды подняли скорости и устроили размен классными моментами. Так, на 49-й минуте Габелок выстрелил из-за пределов штрафной над воротами, а на 51-й Коломоец с острого угла пробил в внешнюю сторону сетки. Александрия ответила выходом Третьякова один на один на 54-й (Ткаченко спас хозяев), а Ворскла провела атаку в ответ, завершив её ударом Пердуты – его успели накрыть защитники. Кроме того, на 62-й Луизао головой замыкал навес, однако получилось слабо и неточно.

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В середине тайма скорости не упали. На матч было откровенно приятно смотреть – особенно полтавчанам, ведь их команда отчаянно летела вперёд. На 65-й с дистанции в касание мимо ворот пробивал Чеснаков, на 68-й александрийцы заблокировали удар Луизао, а на 73-й и 76-й Петрович и Луизао замыкали кроссы с фланга – Панькив поймал мяч. У Александрии в этот период можно было вспомнить разве что небольшую суматоху в штрафной Ворсклы на 70-й, но удар по воротам Ткаченко так и не случился.

В эндшпиле поединка Александрия неожиданно включилась, создав ряд опасных моментов. Так, на 82-й минуте Ситало совсем немного не хватило замыкания прострела Протасова, а на 84-й Гречишкин прорвался по левому флангу и пробил – Ткаченко парировал! Ворскла быстро вернула инициативу, однако ничего интереснее серии кроссов организовать не удавалось. Тем не менее, на последней секунде ничью мог принести Пердута, который на дальней штанге замыкал прострел Габелка ударом с метра – впрочем, Игорь умудрился пробить над воротами! Сразу после этого прозвучал финальный свисток.

Таким образом, Александрия набрала 9 очков и поднялась на четвёртую позицию в турнирной таблице. Ворскла, имея в активе лишь 7 зачётных баллов, опустилась на седьмое место.

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