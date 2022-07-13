"Кучер за мільйон доларів може піти навіть у Манчестер Юнайтед. Тому він (ймовірно, Олександр Ярославський – прим.) не відпускав. А от перед цим сезоном, думаю, Олександр Владиленович мене відпустить.

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Мільйон доларів – клаусула в контракті Кучера? Так, клаусула. Я вам покажу все офіційно. СК Дніпро-1 сплатив її? Сплатить. Я ще не приїхав. Я зараз розв’язую це питання, щоб СК Дніпро-1 заплатив ці цифри", – поділився Красніков у розмові з ТаТоТаке.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наставник Металіста Олександр Кучер вже приєднався до СК Дніпро-1 у Словенії. До клубу також має приєднатись віце-президент харків'ян Євген Красніков.

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