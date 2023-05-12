"СК Днепр-1 со следующего сезона вернется домой. Своих соперников по УПЛ команда будет принимать на родной Днепр-Арене, а не на ужгородском Авангарде, как сейчас.

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Кроме того, клуб также сменит еврокубковую прописку. Даже если, не дай Бог, война будет продолжаться, и играть в Украине и в дальнейшем не будет возможности. В таком случае рассматривается вариант переезда из Словакии в Польшу", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

К слову, в сезоне 2022/23 днепряне играли домашние международные матчи в Кошице.

Напомним, СК Днепр-1 продолжает борьбу за чемпионство в УПЛ – после 25-ти туров команда Александра Кучера идет в турнирной таблице второй, отставая от Шахтера на 2 очка.

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