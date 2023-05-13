"Меня возмутили действия четвертого арбитра Дениса Шурмана, который никаким образом не отреагировал и не подсказал главному арбитру матча, что футболист СК Днепр-1 Пеглоу позволил себе распускать руки и толкать Руслана Ротаня. Шурман все видел, стоял лицом к эпизоду!

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Это как минимум такая же красная карточка и передача дела в КДК на предмет долгосрочной дисквалификации. А ему даже "горчичник" не показали, и он спокойно вышел на замену и имел влияние на игру своей команды.

Мне было очень неприятно наблюдать, как вел себя никому неизвестный легионер, представляющий команду из города Днепр. Он позволяет себе такое в адрес главного тренера команды соперника, многолетнего капитана сборной Украины и легенды днепровского футбола. Это что вообще такое, я хочу спросить? Никто на скамейке не мог подсказать этому мальчику как надо себя вести? Очень дико и очень неприятно. Как от действий Пеглоу, так и от работы Шурмана в этом эпизоде", – сказал Китаев в комментарии UA-Football.

Напомним, в середине первого тайма перенесенного матча 1-го тура между Александрией и СК Днепр-1 главный арбитр встречи Ярослав Козык назначил неочевидный пенальти в пользу днепрян. Это спровоцировало конфликт между скамейками запасных обеих команд и закончилось потасовкой и удалением обоих наставников.

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