"Довбик никуда не идет. Ему немного подняли зарплату, и сейчас он получает больше всех в команде. Это лидер СК Днепр-1, обеспечивающий результат. Поэтому клуб таким образом решил вознаградить звезду.

Довбик – о своих первых "гонорарах": "Играл за село, по 300 гривен платили"

У Довбика еще два года контракта, поэтому предложения будут рассматриваться только после завершения этого сезона. На данный момент предложений нет. СК Днепр-1 не будет рассматривать менее 10 млн долларов" – заявил Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за СК Днепр-1 во всех турнирах 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира УПЛ в 5 млн евро.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?