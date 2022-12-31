"Я из обычной, простой семьи. Спортивных генов у меня нет. Мои родители всю жизнь работали - иногда тяжело работали. Отец осваивал разные профессии. Деревом, например, занимался. Но сейчас он уже не работает.

Довбик: Кто-то написал, что меня приглашают в Россию – отец сразу набрал и сказал: "Я что-то не понял"

Мама, Наталья Михайловна, без дела сидеть не может. У нее есть хобби – она любит выпекать. Вот этим и занимается до сих пор. Раньше работала в "Рошене".

Я родителям всегда помогаю, они это заслужили. С самого детства пытался как-то разгружать их расходы на меня.

Помню, в 14 или 15 лет рассекретил своего партнера из детской команды. Думал, он какой-то "заряженный" – с хорошим телефоном, всегда при деньгах. Но выяснилось, что в воскресенье пацан ездит играть на район за село. Там по 300 гривен за игру платили плюс по 100 за каждый гол.

Говорю: "Бери меня". Он ответил: "Легко". Так я стал зарабатывать на футболе. Парочку забьешь – домой 500 гривен везешь. Тогда доллар, кажется, еще по восемь был. По 50-60 долларов в неделю было. И от родителей пытался не скрывать", – цитирует Довбика Команда 1.

После 18-ти туров УПЛ Довбик является лучшим бомбардиром турнира с 14-ю голами.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ