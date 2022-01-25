"Довбик нікуди не йде. Йому трохи підняли зарплату, і зараз він отримує найбільше в команді. Це лідер СК Дніпро-1, який забезпечує результат. Тому клуб таким чином вирішив винагородити зірку.

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У Довбика ще 2 роки контракту, тому пропозиції будуть розглядатися лише після завершення цього сезону. Зараз пропозицій немає. СК Дніпро-1 не буде розглядати менше, ніж 10 млн доларів" – заявив Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за СК Дніпро-1 у всіх турнірах 18 матчів, забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює найкращого бомбардира УПЛ у 5 млн євро.

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