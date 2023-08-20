СК Днепр-1 на своем сайте сообщил о возвращении бразильского полузащитника Фелипе Пиреса. 28-летний вингер готовился с днепрянами к матчу против Оболони в рамках 4-го тура УПЛ.

СК Днепр-1 объявил о трансфере бразильского форварда

"Спортклубовцы" уже успели дозаявить игрока на УПЛ под номером 95.

Напомним, Пирес перешел в СК Днепр-1 в феврале 2022 года за 1 млн евро из Морейренсе, однако из-за начала полномасштабной войны так и не сыграл за днепрян ни одного матча. В марте отправился в аренду в нидерландский Ден Гааг. Летом 2022-го продолжил арендную сагу в бразильском Жувентуде, а зимой стал игроком греческого клуба Олимпиакос Волос. Его контракт с украинцами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

К слову, дебютировать Фелипе сможет уже сегодня, 20 августа, в матче УПЛ против Оболони. Начало встречи в 15:00.

СК Днепр-1 – Оболонь: анонс матча УПЛ