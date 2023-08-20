СК Днепр-1 учится жить без Артема Довбыка. В матче с Полесьем, в Праге и против Миная опыт оказался травматичным – команда слабо продвигала мяч, создавала мизерное количество моментов и добыла всего одну победу. Да и ту благодаря лонгшоту в компенсированное время. Вытягивать систему дистрибуции "желто-черных" на себе пытался Пихаленок, без которого все разваливается окончательно.

Впрочем, в ответном матче со Славией мы увидели совсем другую команду. Центрбеки не боялись протягивать мяч между линиями, входили в пространство на чужой половине и отдавали точные диагонали. Вингеры открывались в центре и вместе с Пихаленком создавали вариативность для передач, открывая фланги для врываний фулбеков. Общий дух игры СК Днепра-1 изменился – коллектив хоть и допустил немало ошибок, однако не боялся рисковать.

Как следствие, и моментов было достаточно, и результат приятный – заслуженная ничья. Значит, у Александра Кучера еще не все потеряно? Будем смотреть, но это уже не первый хороший поединок после провалов. Аналогичная история случилась и в ответном матче с Панатинаикосом. Значит, работа над ошибками ведется, хотя завершить игру без пропущенных голов никак не удается.

Конкретно же перед встречей с Оболонью "желто-черные" имеют несколько проблем. Во-первых, необходимо правильно распределить силы, ведь впереди решающие матчи осени против Спартак Трнавы. Во-вторых, надо сыграть без нескольких лидеров – Адамюк и Бланко травмировались перед игрой со Славией в Кощице и не попали на фото со вчерашней тренировки. Как и Мирошниченко.

Кроме того, на дисквалификацию нарвались Гуцуляк и Сарапий. Впрочем, всем этим футболистам есть нормальная замена – по крайней мере, нормальная для поединка с Оболонью.

"Пивовары" же все больше наталкивают на мысль, что предсезонные прогнозы оказались правильными. Киевлянам будет трудно в новом сезоне. Валерий Иващенко выжимает максимум из перволигового состава – эта команда очень упрямая и неуступчивая, она часто наказывает за ошибки и держится в игре до конца, но пока имеет два поражения и ничью с суммарным счетом 1:6. И два глупых удаления в двух последних турах (им должно было бы быть три, однако с Колосом вовремя заменили Мороза).

Впрочем, стоит отметить и уровень соперников Оболони – против Динамо и нынешнего Черноморца шансов объективно мало, да и ковалёвцы сейчас крайне непростые. Возможно, дальше у "зелено-белых" дела пойдут лучше, но к матчам против лидеров чемпионата подопечные Валерия Иващенко готовы только психологически.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мирошниченко (под вопросом), Адамюк (под вопросом), Бланко (под вопросом), Третьяков, Волынец

Дисквалифицированы: Гуцуляк, Сарапий – Карась

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Оболонь

СК Днепр-1: Кинарейкин – Пасич, Сваток, Кравец, Каплиенко – Бабенко, Горбунов – Леднев, Пихаленок, Рубчинский – Филиппов

Оболонь: Федоривский – Фатеев, Приймак, Лукьянчук, Осман – Черненко, Мороз – Мединский, Слободян, Прокопенко – Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Оборона СК Днепра-1 является не менее сладкой булочкой, чем нынешняя оборона Динамо. А "пивовары" защитников Мирчи Луческу прямо-таки увозили – именно поэтому списывать Оболонь до стартового свистка не стоит. Тем более, что команда Александра Кучера атакует не столь мощно, как "бело-синие".

Если у "спортклубовцев" возникли проблемы с Полесьем и Минаем, то и сейчас следует готовиться к тяжелому противостоянию. Впрочем, до сих пор днепровцы не знали поражений в чемпионате – при всех проблемах, они выжимали необходимый результат, а после ответного матча со Славией в этот коллектив снова хочется верить. Тем более, что в обороне Оболонь тоже не феерит, допуская крайне грубые ошибки.

Учитывая вышеупомянутые факторы и разницу в потенциале команд, можно ожидать победу СК Днепра-1. Но ставка довольно рискованная – сенсация здесь вполне вероятна.

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