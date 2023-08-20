СК Дніпро-1 на своєму сайті повідомив про повернення бразильського півзахисника Феліпе Піреса. 28-річний вінгер готувався з дніпрянами до матчу проти Оболоні в рамках 4-го туру УПЛ.

СК Дніпро-1 оголосив про трансфер бразильського форварда

"Спортклубівці" вже встигли дозаявити гравця на УПЛ під номером 95.

Нагадаємо, Пірес перейшов в СК Дніпро-1 у лютому 2022 року за 1 млн євро з Морейренсе, однак через початок повномасштабної війни так і не зіграв за дніпрян жодного матчу. У березні вирушив в оренду у нідерландський Ден Гааг. Влітку 2022-го продовжив орендну сагу у бразильському Жувентуде, а взимку став гравцем грецького клубу Олімпіакос Волос. Його контракт з українцями чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

До слова, дебютувати Феліпе зможе вже сьогодні, 20 серпня, у матчі УПЛ проти Оболоні. Початок зустрічі о 15:00.

СК Дніпро-1 – Оболонь: анонс матчу УПЛ