Бразильский вингер Билл, выступавший за латвийский РФС на правах аренды, вернется в расположение СК Днепр-1.

РФС на своем официальном сайте сообщил, что не будет продолжать сотрудничество с Биллом, права на которого принадлежат СК Днепр-1.

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Таким образом, уже в январе бразилец вернется к лидеру УПЛ. Его контракт с днепрянами рассчитан на лето 2026 года.

В общей сложности, Билл провел 10 матчей по РФС, в которых отличился 4 голами, среди них – хет-трик в поединке Кубка Латвии.

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