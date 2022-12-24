Бразильський вінгер Білл, який виступав за латвійський РФС на правах оренди, повернеться до розташування СК Дніпро-1.

РФС на своєму офіційному сайті повідомив, що не буде продовжувати співпрацю з Біллом, права на якого належать СК Дніпро-1.

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Таким чином, вже у січні бразилець повернеться до лідера УПЛ. Його контракт з дніпрянами розрахований до літа 2026 року.

Загалом, Білл провів 10 матчів за РФС, в яких відзначився 4 голами, серед яких хет-трик в поєдинку Кубка Латвії.

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