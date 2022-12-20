"УЕФА не может исключить СК Днепр-1 из еврокубков, потому что это не ее юрисдикция. Есть специальная палата по разрешению споров и это палата ФИФА, которая уже эту проблему поднимала, когда было знаменитое дело Джабы Канкавы. Тогда СК Днепр-1 нормально "покошмарили", но формально он как-то "отмылся".

СК Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков – источник назвал неожиданного заказчика

Сейчас, учитывая, что структурно и юридически в клубе ничего не изменилось, сложно представить, что эта штука пойдет по второму кругу. Это первое.

Второе. Даже если эта палата споров докажет, что СК Днепр-1 и Днепр обладают определенной аутентичностью, они не могут исключить команду из еврокубков и дисквалифицировать. Поскольку начнутся жалобы, иски, судебные заседания, и это затянется надолго.

Третье. Относительно того, что там "торчат уши УАФ". Это удивительно, ведь в свое время именно УАФ защищала СК Днепр-1 перед ФИФА, когда нужно было доказать, что СК Днепр-1 не Днепр. И когда УАФ лицензировала СК Днепр-1 – она фактически признала, что это новый клуб. И сейчас идти против себя немного странно", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

К слову, ранее Сергей Болотников заявил, что в УЕФА поступила жалоба по поводу того, что СК Днепр-1 это старый футбольный клуб Днепр. По его мнению, это дело рук УАФ, ведущего войну с владельцем днепровских команд Игорем Коломойским.

Напомним, СК Днепр-1 занял в группе Е Лиги конференций второе место и пробился в 1/16 финала турнира, где сыграет с АЕК Ларнака. Первый поединок состоится на Кипре 16 февраля в 22:00. Ответный матч – через неделю.

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