СК Днепр-1 пытается подписать нападающего Марка Гуаля, сообщает Tercer Equipo.

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Последним клубом 25-летнего испанца был Алькоркон, с которым игрок простился и получил статус свободного агента. За Марка также соревнуется краковская Висла, но днепряне предложили форварду лучшие условия контракта.

Гуаль в свое время выступал в дублях Эспаньола, Севильи и Реала. В нынешнем сезоне Сегунды Марк провел 14 матчей, в которых отличился только одним голом.

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