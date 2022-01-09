СК Днепр-1 ведет переговоры с экс-форвардом Реала
19:46 - Читати українською
СК Днепр-1 хочет усилить атакующую линию испанским легионером.
СК Днепр-1 пытается подписать нападающего Марка Гуаля, сообщает Tercer Equipo.
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Последним клубом 25-летнего испанца был Алькоркон, с которым игрок простился и получил статус свободного агента. За Марка также соревнуется краковская Висла, но днепряне предложили форварду лучшие условия контракта.
Гуаль в свое время выступал в дублях Эспаньола, Севильи и Реала. В нынешнем сезоне Сегунды Марк провел 14 матчей, в которых отличился только одним голом.
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