Президент днепрян Юрий Береза признался, что клуб не спешит продавать своего нападающего, но готов рассматривать выгодные предложения.

"У Довбика контракт с нашим клубом еще на два года. Однако выгодные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать.

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Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходят. Сегодня он знает цену.

Сколько потенциальный покупатель должен предложить за Довбика, чтобы СК Днепр-1 вступил в переговоры? Это должна быть цифра с шестью нулями и более десяти миллионов евро. За меньшую сумму даже разговора не будет", – сказал Береза ​​в комментарии FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за СК Днепр-1 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Форвард возглавляет ретинг лучших бомбардиров УПЛ первой части чемпионата, опережая ближайшего преследователя – Виктора Цыганкова – на 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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