СК Дніпро-1 веде перемовини з екс-форвардом Реала
19:40 - Читать на русском
СК Дніпро-1 хоче підсилити атакувальну лінію іспанським легіонером.
СК Дніпро-1 намагається підписати нападника Марка Гуаля, повідомляє Tercer Equipo.
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Останнім клубом 25-річного іспанця був Алькоркон, з яким гравець нещодавно попрощався та отримав статус вільного агента. За Марка також змагається краківська Вісла, але дніпряни запропонували форварду кращі умови контракту.
Гуаль свого часу виступав у дублях Еспаньйола, Севільї та Реала. У нинішньому сезоні Сегунди Марк провів 14 матчів, в яких відзначився лише одним голом.
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