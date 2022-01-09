СК Дніпро-1 намагається підписати нападника Марка Гуаля, повідомляє Tercer Equipo.

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Останнім клубом 25-річного іспанця був Алькоркон, з яким гравець нещодавно попрощався та отримав статус вільного агента. За Марка також змагається краківська Вісла, але дніпряни запропонували форварду кращі умови контракту.

Гуаль свого часу виступав у дублях Еспаньйола, Севільї та Реала. У нинішньому сезоні Сегунди Марк провів 14 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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