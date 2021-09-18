Матч СК Днепр-1 – Верес стартовал на Днепр Арене в 17:00. Обе команды набрали неплохую форму – подопечные Игора Йовичевича хоть и проиграли Шахтеру в прошлом туре, но на момент начала игры находились на 5-й позиции УПЛ (13 очков), добыв 4 победы в 7-ми турах. Что касается Вереса, то команда Юрия Вирта выиграла последние 3 поединка и поднялась на 8-ю строчку турнирной таблицы (11 пунктов). Победа позволяла ровенчанам обойти СК Днепр-1, а вот хозяева в случае триумфа догоняли Десну и обходили Александрию, которая сегодня сыграет с Динамо в Киеве.

Интересно, что эта встреча стала дебютной в истории противостояний Вереса и СК Днепр-1. Ранее эти команды в официальных матчах еще не встречались.

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Первый момент возник у ворот Вереса. Назаренко накрутил соперника и навесил на линию вратарской, но Гуцуляк в верховой борьбе перестарался – фол. Гости ответили своей атакой, которая завершилась угловым – Дубинчак в падении опередил Евгения Пасича. Стандарт к угрозе не привел. Удар Кравченко из-за пределов штрафной тоже трудно назвать опасным. Очень неточно.

После довольно активного начала игра стала несколько спокойнее. Первая желтая карточка от Игоря Пасхала на 16-й минуте – получил ее... Юрий Вирт. Слишком уж тренер гостей был недоволен фолом со стороны Игнатенко. Опять полумомент у ворот Вереса. Довбик принял мяч на грудь, сбросил на Пихаленка, а тот без раздумий пробил над девяткой ворот Богдана Когута. Не вступали в игру оба кипера в стартовые 30 минут игры. По крайней мере, ударов в створ не было как от одной, так и от другой команды.

Сваток сорвал контратаку Вереса, ударив в лицо Сергийчука в центре поля. Желтая карточка для капитана СК Днепр-1. Солдат решился на дальний удар по воротам Кожокару, но не попал в дальний угол. Первый удар от Довбика, который нашел свой момент в конце первого тайма. Неточно, но Когут на всякий случай прыгнул. До перерыва форвард сборной Украины еще и получил желтую за удар Пасича локтем. В итоге, не самый зрелищный первый тайм завершился нулями в графе "удары в створ ворот", не говоря уже о забитых мячах.

Начало второй половины игры наконец-то подарило первый удар в створ. Его автором на 48-й минуте стал Солдат, однако кипер хозяев без проблем забрал мяч. Момент СК Днепр-1 был более острым. Довбик головой пробил чуть выше ворот Когута! А вот на 50-й минуте мяч лишь чудом не влетел в ворота днепрян. Кожокару спас свою команду после мощного удара Гончаренко, потянув мяч из-под перекладины! Лучший момент в матче.

Пихаленок пробил из пределов штрафной – к счастью для Вереса, Немчанинов вовремя подставил ногу и заблокировал. Гости тут же ответили ударом Сергийчука, который не составил проблем для Кожокару. Еще один выстрел Сергийчука в дальний угол оказался немного неточным!

Тройная замена от Йовичевича, сразу после которой СК Днепр-1 потерял Назаренко. Александр на ровном месте неудачно наступил на ногу и повредил колено,покинув поле только с помощью партнеров и медперсонала. Вместо Назаренко, травма которого выглядела довольно серьезной, вышел Марио Чуже.

Очередной удар Довбика, который не слишком уверенно парировал Когут, но на добивании никого не было. Билл на 69-й минуте таки забил, но раздался свисток Игоря Пасхала – офсайд у Довбика. Положение вне игры действительно было, не понадобился даже VAR, который на этом матче был.

На 75-й минуте Верес остался в меньшинстве. Михаил Сергийчук получил прямую красную карточку за грубую игру против Лучкевича. И практически тут же СК Днепр-1 забил. Джурасек взял игру на себя, ворвался в штрафную по левому флангу и покатил вдоль линии вратарской. Марио Чуже, вышедший на замену, расстрелял Когута. 1:0!

Верес мог сравнять со штрафного, как и хозяева имели возможности удвоить свое преимущество. Раскрылась игра в последние минуты, но счет больше не изменился. СК Днепр-1 празднует минимальную победу.

Подопечные Йовичевича набрали 16 очков и поднялись на 4 место УПЛ. Верес прервал удачную серию и остался в середине таблицы. У подопечных Вирта 11 пунктов и 8 позиция.

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