Матч СК Дніпро-1 – Верес стартував на Дніпро Арені о 17:00. Обидві команди набрали непогану форму – підопічні Ігора Йовічевіча хоч і програли Шахтарю в минулому турі, але на момент початку гри перебували на 5-й позиції УПЛ (13 очок), здобувши 4 перемоги в 7-ми турах. Що стосується Вереса, то команда Юрія Вірта виграла останні 3 поєдинки і піднялася на 8-му сходинку турнірної таблиці (11 пунктів). Перемога дозволяла рівнянам обійти СК Дніпро-1, а от господарі у випадку тріумфу наздоганяли Десну і обходили Олександрію, яка сьогодні зіграє з Динамо в Києві.

Цікаво, що ця зустріч стала дебютною в історії протистоянь Вереса і СК Дніпро-1. Раніше ці команди в офіційних матчах ще не зустрічалися.

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Перший момент виник біля воріт Вереса. Назаренко накрутив суперника і навісив на лінію воротарського, але Гуцуляк у верховій боротьбі перестарався – фол. Гості відповіли своєю атакою, яка завершилася кутовим – Дубінчак у падінні випередив Євгена Пасіча. Стандарт до загрози не призвів. Удар Кравченка з-за меж штрафного теж важко назвати небезпечним. Дуже неточно.

Після доволі активного початку гра стала дещо спокійнішою. Перша жовта картка від Ігоря Пасхала на 16-й хвилині – отримав її... Юрій Вірт. Надто вже тренер гостей був незадоволений фолом з боку Ігнатенка. Знову напівмомент біля воріт Вереса. Довбик прийняв м'яч на груди, скинув на Піхальонка, а той без роздумів пробив над дев'яткою воріт Богдана Когута. Не вступали у гру обидва кіпери у стартові 30 хвилин гри. Принаймні, ударів у площину не було як від однієї, так і від іншої команди.

Сваток зірвав контратаку Вереса, вдаривши в обличчя Сергійчука у центрі поля. Жовта картка для капітана СК Дніпро-1. Солдат наважився на дальній удар по воротах Кожокару, але не влучив у дальній кут. Перший удар від Довбика, який знайшов свій момент наприкінці першого тайму. Неточно, але Когут про всяк випадок стрибнув. До перерви форвард збірної України ще й отримав жовту за удар Пасіча ліктем. Зрештою, не найвидовищніший перший тайм завершився нулями у графі "удари в площину воріт", не кажучи вже про забиті м'ячі.

Початок другої половини гри нарешті подарував перший удар у площину. Його автором на 48-й хвилині став Солдат, проте кіпер господарів без проблем забрав м'яч. Момент СК Дніпро-1 був гострішим. Довбик головою пробив трохи вище воріт Когута! А от на 50-й хвилині м'яч лише дивом не влетів у ворота дніпрян. Кожокару врятував свою команду після потужного удару Гончаренка, потягнувши м'яч з-під поперечини! Найкращий момент у матчі.

Піхальонок пробив з меж штрафного – на щастя для Вереса, Нємчанінов вчасно підставив ногу і заблокував. Гості тут же відповіли ударом Сергійчука, який не склав проблем для Кожокару. Ще один постріл Сергійчука в дальній кут виявився трохи неточним!

Потрійна заміна від Ігора Йовічевіча, одразу після якої СК Дніпро-1 втратив Назаренка. Олександр на рівному місці невдало наступив на ногу і пошкодив коліно, залишивши поле лише з допомогою партнерів і медперсоналу. Замість Назаренка, травма якого виглядала доволі серйозною, вийшов Маріо Чуже.

Черговий удар Довбика, який не надто впевнено парирував Когут, але на добиванні нікого не було. Білл на 69-й хвилині таки забив, але пролунав свисток Ігоря Пасхала – офсайд у Довбика. Положення поза грою дійсно було, не знадобився навіть VAR, який на цьому матчі був.

На 75-й хвилині Верес залишився в меншості. Михайло Сергійчук отримав пряму червону картку за грубу гру проти Лучкевича. І практично тут же СК Дніпро-1 забив. Джурасек взяв гру на себе, увірвався у штрафний лівим флангом і покотив вздовж лінії воротарського. Маріо Чуже, який вийшов на заміну, розстріляв Когута. 1:0!

Верес міг зрівняти зі штрафного, як і господарі мали нагоди подвоїти свою перевагу. Розкрилася гра в останні хвилини, але рахунок більше не змінився. СК Дніпро-1 святкує мінімальну перемогу.

Підопічні Ігора Йовічевіча набрали 16 очок і піднялися на 4 місце УПЛ. Верес перервав вдалу серію і залишився в середині таблиці. У підопічних Вірта 11 пунктів і 8 позиція.

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