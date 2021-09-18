Колос на выезде уверенно одолел Ингулец в рамках 8-го тура УПЛ. Читайте отчет о встрече Ингулец – Колос на "Футбол 24".

Колос уже на 5-й минуте заработал право на пробитие пенальти, однако Петров легко пробил в угол ворот – Гальчук справился с ударом с отметки. А в середине первого тайма Черноморец вывел Колос вперед, пробив в дальний угол ворот после розыгрыша штрафного. В конце матча ковалёвцы поставили точку во встрече – Чурко ударом на технику пробил точно в угол ворот.

Колос на выезде одолел Ингулец, прервав длительную безвыигрышную серию

Победа позволила Колосу прервать четырехматчевую безвыигрышную серию – ковалёвцы набрали 8 очков и поднялись на десятую строчку турнирной таблицы УПЛ. Ингулец с 7 пунктами стал одиннадцатым.