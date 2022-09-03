Трабзонспор прекратил переговоры по Довбику с СК Днепр-1, сообщает Sport.ua.

На Довбика остался единственный покупатель – претендент может побить трансферный рекорд клуба

Чемпион Турции, который после закрытия трансферных окон в большинстве чемпионатов Европы оставался единственным претендентом на форварда, решил отказаться от идеи подписания украинца. "Бордово-синие" сосредоточятся на других вариантах и ​​пока не намерены возвращаться к трансферу Артема. Ранее сообщалось, что чтобы заявить футболиста на еврокубки, переход необходимо было совершить до вечера 2 сентября.

По информации СМИ, Трабзонспор предлагал за Довбика 10 миллионов евро плюс 20% от дальнейшей продажи игрока. СК Днепр-1 хотел получить не менее 12 миллионов – "спортклубовцы" владеют лишь 50% прав на игрока.

Напомним, контракт Довбика с днепрянами действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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