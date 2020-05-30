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СК Днепр-1 уверенно обыграл Олимпик и закрепил претензии на Лигу Европы

18:55 151 Читати українською
СК Днепр-1 уверенно обыграл Олимпик и закрепил претензии на Лигу Европы
Сергей Булеца и Игорь Когут / Фото СК Днепр-1

СК Днепр-1 принимал Олимпик в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Отчет о поединке читайте на Футбол 24.

32’ Сергей Булеца
62’ Владимир Адамюк
77’ Лукас Тейлор
 
Сергей Политыло 90+3’
32’ Сергей Булеца
62’ Владимир Адамюк
77’ Лукас Тейлор
90+3’ Сергей Политыло

Хозяева открыли счет уже в первом тайме. Хавбек Сергей Булеца, который принадлежит Динамо, точно замкнул прострел с правого фланга.

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После перерыва днепряне продолжили владеть инициативой, что реализовалось во второй гол, на этот раз отличился Адамюк, а Булеца выступил в роли ассистента. Добить донецкий клуб решил бразильский легионер Лукас Тейлор, защитник мощно выстрелил под перекладину – без шансов для голкипера.

Олимпик сумел ответить лишь голом престижа на последней минуте матча, пенальти реализовал Политыло.

Финальный свисток зафиксировал безапелляционную победу команды Михайленко. СК Днепр-1 закрепился с 31-м очком на 7-й строчке, что позволяет побороться в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Олимпик расположился на 11-й строчке, опережая Карпаты на 5 очков.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Олимпик Олимпик Олимпик
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