СК Днепр-1 уверенно обыграл Олимпик и закрепил претензии на Лигу Европы

СК Днепр-1 принимал Олимпик в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Отчет о поединке читайте на Футбол 24.

Хозяева открыли счет уже в первом тайме. Хавбек Сергей Булеца, который принадлежит Динамо, точно замкнул прострел с правого фланга.

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После перерыва днепряне продолжили владеть инициативой, что реализовалось во второй гол, на этот раз отличился Адамюк, а Булеца выступил в роли ассистента. Добить донецкий клуб решил бразильский легионер Лукас Тейлор, защитник мощно выстрелил под перекладину – без шансов для голкипера.

Олимпик сумел ответить лишь голом престижа на последней минуте матча, пенальти реализовал Политыло.

Финальный свисток зафиксировал безапелляционную победу команды Михайленко. СК Днепр-1 закрепился с 31-м очком на 7-й строчке, что позволяет побороться в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Олимпик расположился на 11-й строчке, опережая Карпаты на 5 очков.

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