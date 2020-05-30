СК Дніпро-1 впевнено обіграв Олімпік та закріпив претензії на Лігу Європи

СК Дніпро-1 приймав Олімпік в рамках 24-го туру чемпіонату України. Звіт про поєдинок читайте на Футбол 24.

Господарі відкрили рахунок вже у першому таймі. Хавбек Сергій Булеца, який належить Динамо, влучно замкнув простріл з правого флангу.

Колос – Десна – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Після перерви дніпряни продовжили володіти ініціативою, що реалізувалось у другий гол, цього разу відзначився Адамюк, а Булеца виступив у ролі асистента. Добити донецький клуб вирішив бразильський легіонер Лукас Тейлор, захисник потужно вистрілив під перекладину – без шансів для голкіпера.

Олімпік зумів відповісти лише голом престижу на останній хвилині матчу, пенальті реалізував Політило.

Фінальний свисток зафіксував безапеляційну перемогу команди Михайленка. СК Дніпро-1 закріпився з 31-м очком на 7-й сходинці, що дозволяє поборотись у плей-офф за путівку у Лігу Європи. Олімпік розташувався на 11-й сходинці, випереджаючи Карпати на 5 очок.

Олександрія у компенсований час вирвала перемогу над Зорею завдяки скандальному пенальті