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СК Дніпро-1 впевнено обіграв Олімпік та закріпив претензії на Лігу Європи

18:51 389 Читать на русском
СК Дніпро-1 впевнено обіграв Олімпік та закріпив претензії на Лігу Європи
Сергій Булеца та Ігор Когут / Фото СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 приймав Олімпік в рамках 24-го туру чемпіонату України. Звіт про поєдинок читайте на Футбол 24.

32’ Сергій Булеца
62’ Володимир Адамюк
77’ Лукас Тейлор
 
Сергій Політило 90+3’
32’ Сергій Булеца
62’ Володимир Адамюк
77’ Лукас Тейлор
90+3’ Сергій Політило

Господарі відкрили рахунок вже у першому таймі. Хавбек Сергій Булеца, який належить Динамо, влучно замкнув простріл з правого флангу.

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Після перерви дніпряни продовжили володіти ініціативою, що реалізувалось у другий гол, цього разу відзначився Адамюк, а Булеца виступив у ролі асистента. Добити донецький клуб вирішив бразильський легіонер Лукас Тейлор, захисник потужно вистрілив під перекладину – без шансів для голкіпера.

Олімпік зумів відповісти лише голом престижу на останній хвилині матчу, пенальті реалізував Політило.

Фінальний свисток зафіксував безапеляційну перемогу команди Михайленка. СК Дніпро-1 закріпився з 31-м очком на 7-й сходинці, що дозволяє поборотись у плей-офф за путівку у Лігу Європи. Олімпік розташувався на 11-й сходинці, випереджаючи Карпати на 5 очок.

Олександрія у компенсований час вирвала перемогу над Зорею завдяки скандальному пенальті

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Олімпік Олімпік Олімпік
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