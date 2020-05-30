Колос – Десна – 0:2 – видео голов и обзор матча

Колос принимал Десну в рамках 24-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

В первом тайме черниговцы отбивались от атак хозяев, но после перерыва рисунок игры изменился.

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Десна открыла счет на 64-й минуте. Вскоре ситуация могла выровняться, однако защитник Колоса Виталий Гавриш не сумел реализовать пенальти. Ближе к финальному свистку Картушов голом обеспечил уверенную победу гостей.

Десна набрала 46 очков, сравнявшись с Динамо и Зарей. Колос остался шестым, имея в активе 26 зачетных баллов.

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