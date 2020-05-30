Александрия в компенсированное время вырвала победу над Зарей благодаря скандальному пенальти

Заря в рамках матча 24-го тура в меньшинстве потерпела минимальное поражение от Александрии.

В день матча в Александрии прошел ливень, поэтому за поле были большие переживания. К счастью, дренаж справился с водой, а перед игрой вообще стояла солнечная погода при 17 градусах тепла – впрочем, потом периодически напускался короткий дождик. Болельщиков за пределами стадиона не это пугало – тем более, что их развлекали футболисты. В частности, Никита Каменюка по ходу первого тайма фотографировал фанатов Зари.

Первые 20 минут поединка заставили гордиться за УПЛ – на фоне белорусской лиги это был настоящий топ-футбол серьёзных европейских команд, на высоких скоростях, с качественным прессингом и моментами. Лучше стартовали александрийцы, которые уже на 2-й минуте могли отличиться голом с близкой дистанции вследствие суеты в штрафной гостей – удар Ковальца заблокировали, а Третьяков пробил неточно. Заря сразу же огрызнулась выстрелом Третьякова метров с 17-ти рядом со штангой. К 10-й минуте уже было понятно, что луганчане будут владеть мячом, а хозяева будут играть вторым номером.

Небольшой обмен контрвыпадами на 10-х минутах без качественного завершения неожиданно перерос в два голевых эпизода: Панькив после прострела Кабаева на 16-й выпустил мяч из рук, но Перович не успел его добить в ворота – Александрия ответила двумя ударами из пределов штрафной после углового и атаки вторым темпом. Через минуту "желто-чёрные" получили пас за спины и выход Кабаева один на один, однако в последний момент Пашаев догнал Владислава, заблокировав выстрел метров с 15-ти. После этого по воротам хозяев прошло ещё два удара – оба были слишком высокими.

Вторая половина первого тайма получилась не такой весёлой, но без моментов не осталась. В частности, на 32-й минуте Третьяков замыкал подачу Ковальца головой в противоход вратарю, но Махарадзе поймал мяч. Леднев на 38-й ответил ударом по центру с дистанции – Панькив зафиксировал мяч со второй попытки. На 39-же Хомченовский обыграл двух защитников, ворвался на край штрафной и выстрелил – рикошет смягчил полет мяча, сделав его лёгкой добычей для Панькива. В конце концов, первый тайм завершился без голов.

Второй команды попытались начать активно. Так, Александрия сразу же заработала штрафной, подачу с которого перехватил Махарадзе, а Заря на 50-й минуте ответила ударом Леднева с дистанции – по центру, точно в руки Панькиву. Также произошел обмен кроссами в штрафную с разной степенью паники у ворот. После одного из них Михайличенко стрелял с острого угла, но получилось очень неточно. Олександрия же имела замыкание подачи с уголового в исполнении Лучкевича (чуточку неточно). Вообщем, футболисты старались, но уже на 60-х минутах темп и качество игры начали падать. Устала даже техника телеканалов Футбол, трансляция которых дважды выходила из строя.

Владимир Шаран провел серию замен – и тут неожиданно пошел дождь. Александрия окунулась в родную стихию борьбы на тяжелых полях, прижав Зарю по-взрослому – Банада на 67-й минуте снова неточно замыкал навес с углового, Задерака на 69-й врывался в штрафную и едва не перебросил Махарадзе, а на 71-й Заури вытащил мощный удар Ковальца с близкой дистанции.

Незважаючи на те, що матч проходить без глядачів, наші вболівальники за межами стадіону потужно підтримують команду Дякуємо! pic.twitter.com/UbZT8pLKM4 — FC Olexandriуa (@FCO1948) May 30, 2020

За расточительность, однако, едва не наказал Хомченовский, который пробивал в падении в дальний угол после прострела с левого фланга – Дмитрию немного не хватило точности. Кроме того, команды на 70-х минутах разменялись рядом стандартов и шикарных контратак, а после серии замен Виктора Скрипника луганцы даже перехватили инициативу. Благо, тогда и дождик закончился.

В эндшпиле поединка команды носились в обе стороны, но моментов долгое время не возникало. Проблемы возникали с решениями на последней трети, где футболисты очень много ошибались – в конце концов, это закончилось удалением Михайличенко, который получил две желтые за три минуты. Впрочем, в меньшинстве Заря могла вырвать победу, завершив контратаку на 87-й мощным ударом над перекладиной. Наказание пришло мгновенно: хозяева заработали штрафной, подачу с него замкнули ударом Банады в штангу, а дальше Абу Ханна сбил Евгения (хотя тот явно нырял) – пенальти! Гостей мог спасти VAR, который искал фол целых четыре минуты, и, наконец, Балакин указал на "точку". Гречишкин уверенно расстрелял ворота и принес Александрии минимальную победу!

Таким образом, Александрия набрала 43 очка, оставшись на пятой позиции с отставанием от Зари, Динамо и Десны в три зачетных балла. Интрига в борьбе за серебро закрутилась до максимума!