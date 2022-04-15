"Подтверждаю слова агента этого футболиста. Ни о каком трансфере в Динамо на данном этапе речь не идет. Ценник этого форварда очень высок. Вы же слышали сумму, с которой Брентфорд претендует на Мудрика? Приблизительно такую же цену СК Днепр-1 установил за Довбика. Это если говорить о киевском Динамо. Если киевляне захотят выкупить этого игрока, то им придется заплатить именно такую сумму – 20 миллионов евро.

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Какие будут другие варианты? Могу сказать, что достаточно серьезный вариант по Довбику – из Италии. Насколько мне известно, это Торино. Клуб готов заплатить серьезные деньги, но цена пока оговаривается. Цена интересная и перспектива продолжения карьеры Артема тоже интересная.

Скорее всего, это будет с лета. Хотя у него и есть длительный контракт с днепрянами, но сейчас ситуация с футболом в Украине не очень ясна, поэтому нельзя сказать с уверенностью, что Довбик будет играть в Украине еще год или два", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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