"Підтверджу слова агента цього футболіста. Ні про який трансфер до Динамо на даному етапі не йдеться. Цінник цього форварда дуже високий. Ви ж чули суму, з якою Брентфорд претендує на Мудрика? Приблизно таку ж ціну СК Дніпро-1 встановив за Довбика. Це якщо говорити про київське Динамо. Якщо кияни захочуть викупити цього гравця, то їм доведеться заплатити саме таку суму – 20 мільйонів євро.

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Які будуть інші варіанти? Можу сказати, що достатньо серйозний варіант для Довбика – з Італії. Наскільки мені відомо – це Торіно. Клуб готовий заплатити серйозні гроші, але ціна поки обговорюється. Ціна цікава і перспектива продовження кар'єри Артема теж цікава.

Радше за все, це вже буде з літа. Хоч у нього і є тривалий контракт з дніпрянами, але зараз ситуація з футболом в Україні не дуже зрозуміла, тому не можна сказати з упевненістю, що Довбик гратиме в Україні ще рік чи два", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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