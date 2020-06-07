СК Дніпро-1 втримав вольову перемогу над Львовом – арбітр не дав "містянам" два пенальті

В рамках матчу 25-го туру УПЛ Львів не зміг уникнути поразки на Дніпро Арені.

Цей матч мав пройти у Львові, однак через складну епідеміологічну ситуацію все перегралося. Підопічні Єгіше Мелікяна поїхали у Дніпро, хоча номінально залишились господарями – і не можна сказати, що "містяни" сильно постраждали від переїзду. В першому таймі невеличка ігрова перевага була за СК Дніпром-1, але за гостротою моментів команди мали рівність.

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Так, "спортклубівці" могли відзначитись вже на 13-й хвилині, коли Логінов замикав головою над поперечиною, а "містяни" – на 22-й, коли Велвес вистрілив з-за меж штрафного в лівий кут (Юрчук парирував). Після цього господарі двічі змусили вступати в гру Сарнавського (били Супряга та Адамюк), за що голкіпер Львова покарав на 31-й хвилині, вкинувши м'яч на хід Шині. Той прорвався у штрафний, скористався незграбністю Лопирьонка й пробив повз Юрчука – 1:0.

СК Дніпро-1, однак, не збирався дарувати очки. Підопічні Дмитра Михайленка остаточно забрали м'яч під власний контроль (67% володіння), провели кілька атак і, зрештою, відігралися. Героєм став Цуріков: на 42-й хвилині Андрій розстріляв ворота львів'ян після подачі Булеци й вдалого рикошету від Борзенка – 1:1. Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву.

Перша половина другого тайму не вражала небезпечними епізодами. У Львова в цей період був лише неточний дальній удар Яковеллі над поперечиною, а у СК Дніпро-1 згадується лише слабенький постріл Супряги з розвороту та удар Булеци зі штрафного (над дев'яткою). Незадоволені тренерські штаби почали проводити заміни, і у Сарнавського одразу додалося роботи: на 61-й хвилині Булеца пробивав з лінії штрафного в дальній кут, а на 63-й Когут та Хобленко стріляли двічі поспіль – Богдан впорався з усіма ударами.

В наступні 20 хвилин темп гри серйозно впав. У Львова мало що вдавалося попереду, а в СК Дніпро-1 було лише кілька слабеньких або неточних ударів та один хороший – це Булеца пробивав низом під саму стійку (Сарнавський знову виконав сейв). "Містяни" могли вирвати перемогу на 82-й хвилині, коли Богунов зіткнувся з Лопирьонком у штрафному, однак арбітр замість пенальті показав Ярославу жовту картку за симуляцію.

Покарання за хитрощі (якщо це були хитрощі) прилетіло під самий кінець зустрічі: Хобленко на 87-й хвилині обігрався з Булецею й з лінії карного майданчика пробив у дальній кут – 2:1! Львів ледь не врятувався вже у компенсований час завдяки потужному удару Ходаковського метрів з 23-х у протихід Юрчуку, однак останній якось зумів його парирувати. Крім того, на 90+4-й Богунов впав у штрафному при контакті із захисником, однак арбітр не свиснув. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу СК Дніпра-1.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 34 очки, залишившись на сьомій сходинці в турнірній таблиці. Від Маріуполя підопічні Михайленка відірвалися на вісім очок, а від Львова, який йде дев'ятим – на 12. "Містян" знизу підтискають Ворскла (22 очки) та Олімпік (20).

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