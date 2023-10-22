СК Днепр-1 вышел вперед на 13-й минуте. Алексей Гуцуляк бильярдным ударом подытожил позиционную атаку, которая начиналась еще у своих ворот. Динамо также забило, но арбитр зафиксировал нарушение в атаке.

СК Днепр-1 удержал победу над Динамо – камбек Шапаренко не помог киевлянам избежать второго поражения подряд

После перерыва подопечные Луческу имели не так много моментов для спасения. Только под занавес матча удалось пробить в створ ворот – Волынец парировал дальние попытки Бражко и Шапаренко. Финальный свисток зафиксировал четвертую победу подряд команды Максимова. Динамо же не смогло реабилитироваться после поражения Полесью.