Ворскла и Полесье сыграли в 11-м туре УПЛ (0:3). Счет и обзор матча 21 октября 2023 года читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Ворскла – Полесье, стартовал в 15.00. В предыдущем туре команда Юрия Калитвинцева обыграла Динамо, а победа в Полтаве выводила житомирян на второе место УПЛ. Ворскла шла в середине таблицы – на момент стартового свистка команда Виктора Скрипника занимала 9-ю позицию.

Начало игры прошло совсем без моментов. В стартовые 15 минут можно вспомнить разве что эпизод, когда Корниенко вместо удара с угла штрафной решил отдавать пас и сделал это неудачно. Чего хватало – это свистков, остановок игры и споров. У Полесья запомнился разве что рывок Макуана, который своевременным выходом из ворот прервал Павел Исенко. Перед тем Кане проверил бдительность Бойко – кипер Полесья был на месте.

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А на 35-й минуте Полесье заработало пенальти. Крушинский на левом фланге убежал от Скляра и упал после контакта с Сантаной. Арбитр Ярослав Козык назначил 11-метровый. Кушниренко легко положил кипера, направив мяч в противоположный угол. 0:1. До перерыва подопечные Скрипника могли отыграться после удара Скляра. Мяч срикошетил от Чоботенко, но ушел на угловой, минуя ворота.

На старте второго тайма Ворскла создала супершанс. Бойко спас Полесье после удара Степанюка головой с нескольких метров. Через несколько мгновений Кане пробил выше. За какие-то 4 минуты второго тайма полтавчане создали больше, чем за всю первую половину.

Но забило Полесье. На 54-й минуте Бени Макуана классно обыгрался с Ариэльсоном и переиграл Павла Исенко. Положение хозяев стало еще хуже. Но свои проблемы были и у Юрия Калитвинцева. Полесье из-за травмы потеряло Ариэльсона, получившего повреждение и покинувшего поле. При этом нападающий заметно прихрамывал. От греха подальше тренер гостей снял и Макуана, который тоже несколько раз оказывался на газоне. Вместо него вышел Лукас Тейлор – дебют бразильца, перешедшего из Шахтера.

На 76-й еще один момент не использовал Степанюк, который с ходу пробил из-за пределов штрафной. Бойко не реагировал, но Полесью повезло – немного выше. В следующей атаке Руслан уже попал в створ, однако здесь бывший вратарь Динамо уже среагировал.

Ворскла еще и в меньшинстве доигрывала. На 90-й минуте Хрипчук фолом остановил атаку Полесья. VAR решил, что это фол последней надежды и красная карточка. Штрафной стал голевым – Шастал добил мяч в ворота после удара Козака в штангу. 0:3 – разгром.

Полесье набрало 22 очка и поднялось на второе место. Шахтер, имеющий игру в запасе, отстает на 1 балл. Кривбасс возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея 23 пункта. Ворскла осталась на 9-й позиции – 13 очков. В следующем туре житомиряне на выезде сыграют с Зарей, а Ворскла примет Днепр-1.

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