"Я очень хорошо знаю Игора. Считаю его очень квалифицированным тренером. Тренерский век недолг. Он понимал это, советовался с семьей. Как это все происходило – мне особенно не интересно. Это качественный тренер, он имеет право выбирать, где ему работать.

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Благодаря правилам УЕФА Йовичевич имел право уйти из СК Днепр-1. Не надо днепрянам рассказывать о каких-то человеческих качествах. СК Днепр-1 тоже не всегда вел себя очень корректно. Я видел выбросы, как все происходило каждый день.

Он – иностранец. Он имеет право выбирать место работы. Я отлично его знаю, Йовичевич хотел поработать с командой, которая имеет шансы играть в ЛЧ. Это шаг вперед для него. Он сказал об этом открыто. Его мечта, его желание – иметь шанс играть в Лиге чемпионов. Желаю ему только удачи. Как я относился к нему хорошо, так и отношусь сейчас", – сказал Ребров в эфире Football Hub.

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