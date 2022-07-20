"Когда думаю о Йовичевиче, мне становится стыдно. Не за себя – за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами. Но я за 8 лет войны научился ждать.

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Я дождусь. Сейчас мы со взводом СК Днепр-1 в Донецкой области. Освободим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются (намек на драку Березы с Шуфричем и Верховной Раде, – прим.)", – цитирует Березу "ТаТоТаке".

Напомним, ранее СК Днепр-1 сделал официальное заявление относительно поведения Игора Йовичевича и донецкого Шахтера в частности.

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